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Yaşam

Bursalı 53 yıllık kasket ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin tek kasket üreticisi Hüseyin Doğualp, 53 yıldır ekmeğini bu işten kazanıyor.

Sinan Balcıkoca   | 07.01.2023
Bursalı 53 yıllık kasket ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Bursa

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede mesleğin son temsilcisi Hüseyin Doğualp'i iş yerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Doğualp, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve sekiz köşeli Elazığ şapkası üreterek geçimini sağladığını belirterek, hazır giyimin çoğalmasıyla şapkacılık mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Mesleğe 1960'lı yıllarda çırak olarak başladığını, askerlik dönüşünde ise kendi iş yerini açtığını anlatan Doğualp, şöyle dedi:

"O zamanlar günlük 5-10 şapka dikerdim. Şimdi şapkaya rağbet olmadığı gibi bu işi devam ettirecek çırak da yok. Şu anda sipariş üzerine şapka dikiyorum. Biz bu işin son temsilcisiyiz. 100 bin nüfuslu ilçede tek şapka üreticisi ben kaldım. Eski bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Yaptığım şapkaların hepsi el emeği. 4 farklı model şapka üretiyorum. Bizim yöremizde en çok tercih edilen Bursa şapkasıdır. İyi bir Bursa şapkası 100 lira."

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da ziyarette kasketin üretim aşamalarını gördüğünü dile getirdi.

Hüseyin Doğualp'in mesleğin ilçedeki son temsilcisi olduğunu aktaran Kanar, "Gönül isterdi ki bu meslek devam etsin. Artık her şey endüstriyel, fabrikaya döndü. El emeği göz nuru burada hem şapka üretiyor hem de sipariş üzerine yelek üretiyor. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum, bir ustayla bir zanaatkarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduk. İnşallah bu meslekler son bulmaz, tarih boyunca devam eder. Ne yazık ki çırak yanında olmadan çalışıyor." diye konuştu.

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