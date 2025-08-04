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Ekonomi

Malatya'da devlet desteğiyle alabalık tesisi sayısı artıyor

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Arguvan ilçelerinde devlet destekleriyle alabalık üretiminin yıl sonuna kadar 66 tesiste 16 bin tona ulaşması hedefleniyor.

Orhan Yoldaş  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Malatya'da devlet desteğiyle alabalık tesisi sayısı artıyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

İlçelerdeki tesislerde yetiştirilen alabalıklar, hem ekonomi için önemli bir gelir kaynağı hem de bölgedeki balıkçılığın gelişmesinde etkili oluyor.

Geçen yıl 48 olan tesis sayısı, verilen desteklerle bu yıl 60'a yükseldi. Yıl sonunda ise bu sayının 66'ya çıkması bekleniyor.

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Güney illerinden doğuya gidenlerin uğrak noktası olan D-850 kara yolu üzerindeki Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’ndeki tesisler, porsiyonluk alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor.

Burada üretilen alabalıkların bir bölümü yol kenarındaki tesislerde tüketilirken, bir bölümü de Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Yıl sonu hedef 66 tesis

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kentin alabalık üretimiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

İl genelinde barajlarda ve kara tesislerinde üretim yapıldığını belirten Akar, "2024 yılında 48 olan alabalık üretim tesisimiz 60'a yükseldi. Bunların 33'ü kara tesisleri, 27'si baraj göllerinde bulunuyor. Bu yıl 6 tesise ön izin verdik. Yıl sonunda 66 tesiste yıllık 16 bin ton kapasiteyle üretim yapacağız." dedi.

6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle bazı tesislerde üretimin düştüğünü hatırlatan Akar, süreci devlet destekleriyle aştıklarını ifade etti.

Daha önce kilogram başına 1 lira olan desteğin şu anda 1 lira 80 kuruşa çıktığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Üretim planlaması kapsamında destek miktarı artırıldı. Kategorilere göre değişmekle birlikte su ürünlerinde desteklerimiz yükseldi. Barajlarda su ürünleri tesisi kurmak isteyen yatırımcılara yüzde 50 ve üzeri hibe veriyoruz. İlimizde alabalık üretimine uygun alanlarımız mevcut."

Üretici ihracata yöneliyor

Sürgü Mahallesi'nde alabalık tesisi işleten Furkan Çelik ise ilçenin yol güzergahında bulunmasının satışlara olumlu yansıdığını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldıkları destekle iki tesis kurduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"İki tesisin kapasitesi 80 ton. Lokantalarımızda müşteriye sunacağımız balıkların tamamının temini için bu şekilde üretim şeması oluşturduk. Türkiye genelindeki diğer lokantalara buradan taze balık gittiği için üretimimizi daha fazla artırmak durumunda kaldık. Önümüzdeki 5 yılda ürettiğimiz balıkları ihraç etmeyi planlıyoruz. Bunun için ise kara ve baraj tesislerinde kapasitemizi 500 ton civarına çıkarmayı hedefliyoruz."

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