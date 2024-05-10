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Ekonomi

TÜBİTAK, hayvan sağlığı ve refahı konularındaki projeleri destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024" başlıklı destek çağrısına çıktı.

Mertkan Oruç  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
TÜBİTAK, hayvan sağlığı ve refahı konularındaki projeleri destekleyecek

Ankara

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, çağrıyla, hayvan sağlığı ve refahının geliştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında desteklenecek konular "hayvan sağlığı ve refahında önleme, tespit etme, değerlendirme ve yönetime yönelik yeni teknolojiler", "hayvan sağlığı ve refahına yönelik temel araştırma" ile "hayvan sağlığı, refahı ve toplum" olarak belirlendi.

Açılan çağrıların ilk aşaması için 8 Temmuz'a, ikinci aşaması için de 4 Şubat 2025'e kadar başvuru yapılabilecek.

Çağrı kapsamındaki projeler, Temmuz-Aralık 2025 döneminde başlayacak.

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