Dolar
26.09
Euro
28.43
Altın
1,927.57
ETH/USDT
1,909.90
BTC/USDT
30,379.00
BIST 100
5,956.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bursa'da bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi.

Uğur Ulu  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Bursa'da bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi Fotoğraf: Alper Tüydeş/AA

Bursa

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kırsal Dağkadı Mahallesi'ndeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapan ve ilginç görüntüleriyle dikkat çeken peçeli baykuş ailesini kaydetti.

Samanlıktaki 2 ebeveyn 4 yavruyu fark eden çiftlik sahipleri, yavruların zarar görmemesi için yapının o kısmındaki samanları kaldırmadı.

Çiftlik çalışanları, tarım zararlılarıyla mücadele konusunda çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuşları koruma altına aldı.

Yerleşik baykuş türlerinden olan peçeli baykuşlar, yurt dışında çiftlik baykuşu olarak da biliniyor.

Peçeli baykuşlar terk edilmiş metruk binalar, harabe yapıların yanı sıra çatı araları ve hayvan damlarını da yuvalanma alanı olarak kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu
Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
Diyarbakır'da deprem soruşturması için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

Benzer haberler

Bursa'da bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi

Bursa'da bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet