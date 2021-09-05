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Yaşam

Bozkurt'ta askerlere moral veren 'Coşkun dede'ye teşekkür belgesi verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin yaralarını sarmak için mücadele eden askerleri her gün ziyaret eden 79 yaşındaki Coşkun Arol'a, jandarma tarafından teşekkür belgesi verildi.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 05.09.2021
Bozkurt'ta askerlere moral veren 'Coşkun dede'ye teşekkür belgesi verildi

Kastamonu

Türkiye'nin farklı illerinden sel bölgesine sevk edilen jandarma ekipleri, Bozkurt'ta hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor.

Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarma ekipleri, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

Giydiği askeri kıyafetle her gün askerleri ziyaret ederek tekmil veren ve ilgiyle karşılık da gören Arol'un bu davranışı, bir süre önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Zaman zaman askerlere şiir okuyarak moral veren "Coşun dede"yi İl Jandarma Komutanlığı unutmadı.

Arol'a, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


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