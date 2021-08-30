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Yaşam

Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki 'Coşkun dede' sel bölgesinde yaraları saran askerlere moral veriyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedelere yardımcı olmak için çalışan askerlerin sempatisini kazanan Coşkun Arol, her gün giydiği askeri kıyafetle ziyaret ettiği askerlere tekmil veriyor.

Özgür Alantor   | 30.08.2021
Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki 'Coşkun dede' sel bölgesinde yaraları saran askerlere moral veriyor

Kastamonu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Coşkun Arol, selin yaralarını sarmak için canla başla çalışan askerlere her sabah üzerindeki üniformayla moral veriyor.

Şiddetli yağışın ardından ilçede 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından günlük hayata yavaş yavaş dönülüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen jandarmalar, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor. Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarmalar, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

İlçede yaşayan ve askerlik günlerini unutamayan Coşkun Arol da üzerine giydiği askeri kıyafetle her gün askerleri ziyaret ederek tekmil veriyor. Arol'u her gün sempatiyle karşılayan askerler, tekmil sırasında ona karşılık veriyorlar. Arol, zaman zaman da askerlere şiir okuyor.

Coşkun Arol, AA muhabirine, askerliği çok sevdiğini söyledi.

Sürekli asker elbisesi giydiğini kaydeden Arol, "Asker elbisesi giyip asker evlatlarımın yanına gidiyorum. Asker evlatlarımı gördüğümde her zaman tekmil veriyorum. Onların morali düzelsin diyorum. Onlar da beni görünce gülüyorlar, seviniyorlar, çok hoş karşılıyorlar. Onlar için dede, baba yerindeyim." dedi.

Bozkurt'un büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Arol, "Kastamonu'nun Bozkurt kazasında çok büyük bir sel felaketi oldu. Çok vatandaşımız Allah rahmet eylesin hayatını kaybetti. Birçok bina yıkıldı. Asker evlatlarım uzaklardan gelip Bozkurtumuz için çalıştılar, güç kuvvet harcadılar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

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