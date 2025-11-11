Dolar
Gündem

Kastamonu'da çocuğun ardından kaybolan kadının cesedi de bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağında bulundu.

Bilal Kahyaoğlu, Halil Demir  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Kastamonu'da çocuğun ardından kaybolan kadının cesedi de bulundu

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının cesedi de bulundu.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun başüstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım'dan itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı, ardından da saat 15.20 sularında Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin AA muhabirine, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadesini kullandı.

