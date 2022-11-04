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Yaşam

Bosnalı genç, yalancı diyabet nedeniyle günde 27 litreye kadar su içiyor

Bosna Hersek'in Fojnica kentinde yaşayan Marin Cuturic, doğuştan sahip olduğu ender hastalık yalancı diyabet nedeniyle vücudunu susuz bırakmamak için günde 27 litreye kadar su içiyor.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija   | 04.11.2022
Bosnalı genç, yalancı diyabet nedeniyle günde 27 litreye kadar su içiyor

Bosnia and Herzegovina

Yalancı diyabet veya şekersiz şeker hastalığı (diabetes insipidus) teşhisi konulan 26 yaşındaki Cuturic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nereye giderse gitsin yanına birkaç şişe su aldığını söyledi.

Çocukluğundan beri sürekli çay, süt gibi sıvı bir şeyler içmek istediğini anlatan Cuturic, "İstediğimi hemen vermezlerse ateşim çıkardı." dedi.

Ailesinin, kendisini bu garip sıvı isteği üzerine Bosna Hersek'in birçok kentinde doktora götürdüğünü belirten Cuturic, "Teşhis Hırvatistan'ın Split kentinde konuldu. Yalancı diyabet ya da şekersiz şeker hastalığı, hipofiz bezinin salgıladığı iki hormonun hasar görmesi anlamına gelir." diye konuştu.

Cuturic, tedavisi bulunmayan bu hastalıkla yaşamayı öğrendiğini dile getirerek, "Susuz kalmamam gerekiyor. Tahlillerimi Almanya ve İngiltere'ye de gönderdik. Ben durumu kabullendim. Böyle de yaşanabilir. Su benim hayat kaynağım." ifadelerini kullandı.

Yanında sürekli su bulundurması gerektiği düşüncesinin bazen zorluk oluşturduğunu dile getiren Cuturic, "Yaz aylarında günde 27 litre su içiyorum. Kış aylarında bu biraz azalıyor. Ortalama 23 ila 24 litre su içiyorum." dedi.

Çalıştığını, boş zamanlarında motosiklet sürdüğünü, dağ yürüyüşü ve yamaç paraşütü yaptığını anlatan Cuturic, "Dağa çıkacaksam yanıma 2-3 litre su alıyorum. Koşuya katılacaksam ya da bisiklet süreceksem su içme noktaları hazırlıyorum. Kaya tırmanışı yaparken zorlanıyorum. O zaman da tırmanıştan önce kendimi güvene alıyorum." diye konuştu.

Yeteri kadar su içmediği zaman ateşinin çıktığını, hatta baygınlık geçirdiğini kaydeden Cuturic, "Bir kez susuz kaldım. Arabamla ormanda kaza yaptım. Araba devrildi. Ormandan çıkana kadar susuz kalmıştım ama hemen su takviyesi yaptım." dedi.

"Gece her 2 saatte bir uyanıp su içiyorum"

Cuturic, yaşadığı yerde herkesin hastalığını bildiğini, kendisini görünce hemen su getirdiklerini kaydetti.

Otobüs yolculuğu yapmakta da zorlandığına işaret eden Cuturic, "Sık sık tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. O zaman da herkes beni bekliyor. Su yerine bazen meyve suyu da içiyorum ancak tatlandırılmış her sıvının ardından canım yine su içmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Cuturic, böbreklerinin de yaşadığı durum nedeniyle çok çalıştığına dikkati çekerek, "Çok su içtiğim için böbreklerimin çalışması zayıflıyor. Doktorlar mevcut durumda böbreklerimin iyi olduğunu ve uzun yaşayacağımı söylüyor." dedi.

Susadığında 1,5 litre yerine 1 bardak su içmesini tavsiye ettiklerini anlatan Cuturic, "Ancak o his benden çok daha güçlü. Suyu bardakla içmem yetmiyor. Gece her 2 saatte bir uyanıp su içiyorum." diye konuştu.

Cuturic, hayata olumlu bakmayı tercih ettiğini belirterek, "Bunu herkese tavsiye ediyorum. Baskı oluşturmayın. Her şey beyinde çözülüyor. İnsan istese yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin." dedi.

Yalancı diyabet

Yalancı diyabet, aşırı idrara çıkma, aşırı susama ve aşırı su içmeyle ortaya çıkan bir hastalık. En sık görüleni vazopressin adlı hormonun eksikliği sonucu oluşuyor. Bu tipi vazopressinin sentezlendiği hipotalamus, taşındığı hipofiz sapı ve salındığı arka hipofizin hasarına bağlı gelişiyor.

Tedavisi bulunmayan bu hastalığı olanların acil durumlar için tanısını gösteren bir kimlik veya bilezik taşıması gerektiği belirtilirken, bu şekilde acil su ihtiyacı kolayca fark edilebiliyor.

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