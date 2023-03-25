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Yaşam

Bosna Hersek'te doğal güzelliğiyle turistleri hayran bırakan şelale: Blihe

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most kenti yakınlarında bulunan Blihe Şelalesi, doğası ve güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Zlatan Kapic, Lejla Biogradlija  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Bosna Hersek'te doğal güzelliğiyle turistleri hayran bırakan şelale: Blihe Fotoğraf: Denis Zuberi - AA

Sanski Most

Batı Balkan ülkelerinde yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle tanınan Bosna Hersek sınırlarında bulunan onlarca şelaleden biri olan Blihe, kayalıkların arasından 60 metrelik yüksekliğiyle ülkenin en güzel şelalelerinden biri olarak gösteriliyor.

Blihe Şelalesi, yılın tüm zamanı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olurken, şelalenin birçok resim ve şiire de konu edildiği belirtiliyor.

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