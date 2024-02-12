Dolar
30.71
Euro
33.06
Altın
2,022.24
ETH/USDT
2,487.80
BTC/USDT
47,936.00
BIST 100
9,115.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti. -VTR- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için memleketi Kütahya'da cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Yaşam

BM, göçmen türlerin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), ötücü kuşlar, deniz kaplumbağaları, balinalar ve köpek balıkları gibi göçmen türlerinin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını bildirdi.

Ekip, Dilara Karataş  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
BM, göçmen türlerin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını belirtti

Ankara

BM Göç Eden Yabani Hayvan Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi (CMS), "Dünyadaki göçmen türlerin durumu" başlıklı rapor yayımladı.
Raporda, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) hazırladığı, nesli tükenme tehdidi altında olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'deki bilgiler baz alındı.

Dünya genelindeki göçmen türlerin yüzde 44'ünün popülasyonunda azalma olduğu tespit edilen raporda, BM tarafından gözlemlenen neredeyse 1200 türün beşte birinden fazlasının da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Raporda, değişen mevsimle farklı çevrelere göç eden ötücü kuşların, deniz kaplumbağalarının, balinaların, köpek balıklarının ve diğer göç eden türlerin doğal yaşam alanının tahrip edilmesi, balıkçılık, yasa dışı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle tehlikeye girdiği aktarıldı.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen BM'nin vahşi yaşam konulu konferansında yayımlanan raporun başyazarı Kelly Malsch, "Bunlar sürekli yer değiştiren canlılar. Beslenmek ve üremek için hareket ederler ayrıca yolda kısa süreli duraklayacak bölgelere de ihtiyaç duyarlar." ifadelerini kullandı.

Konferansın katılımcıları, göçmen türlerin korunmasına ilişkin önerileri ve nesli tükeneceğinden endişe edilen birkaç yeni türün listeye alınıp alınmamasını değerlendirecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti

Benzer haberler

BM, göçmen türlerin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını belirtti

BM, göçmen türlerin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını belirtti

Rapor: İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

BM'deki oturumlara katılan TBMM heyeti, İsrail'in Gazze saldırılarını gündeme taşıdı

BM, Refah'taki Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi

BM, Refah'taki Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi
UNRWA, Gazze'deki tesislerinin 290 saldırının hedefi olduğunu açıkladı

UNRWA, Gazze'deki tesislerinin 290 saldırının hedefi olduğunu açıkladı
Securitas Türkiye gelecek üç ayda hırsızlık riskinde azalma bekliyor

Securitas Türkiye gelecek üç ayda hırsızlık riskinde azalma bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet