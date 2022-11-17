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Yaşam

Bitlis'te sekerek acil servise giden kediye hastane personeli sahip çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağlık çalışanları acil serviste sekerek yürüyen kediye sahip çıktı.

Servet Taşdemir   | 17.11.2022
Bitlis'te sekerek acil servise giden kediye hastane personeli sahip çıktı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir kedinin arka ayağına basamadığını gören çalışanlar, yaptıkları kontrollerde ayağının kırıldığını tespit etti.

Sağlık çalışanları, rahat yürüyebilmesi için ayağını sabitleyip pansumanını yaptıkları kediyi sahiplendi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, yaralı kediye sağlık çalışanlarının müdahale ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim. Kediyi fark eden acil personelimiz ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ardından sahiplendi." dedi.

Acil servis hemşiresi Nazmi Savrun ise ayağı kırık kediyi tedavi ettiklerini bildirerek, "İlk müdahalesini yaptık. Ayağına rahat basabilmesi için sabitledik. Hastane çalışanları olarak kediye sahip çıktık." diye konuştu.

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