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Yaşam

Bingöl'de ulaşımının zor olduğu Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi.

Rıdvan Korkulutaş, Metin Dere  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Bingöl'de ulaşımının zor olduğu Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi Fotoğraf: Metin Dere/AA

Bingöl

Yedisu ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yoncalık Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Çevre köylerde yaşayan az sayıda kişinin bildiği ve yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan dökülen şelaleye ulaşım da oldukça zor.

Kayalıklardan tırmanarak ulaşımın mümkün olduğu şelalenin eşsiz güzellikleri, dronla görüntülendi.

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