Emine Erdoğan: Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesindeki 1316 yıllık zeytin ağacına dikkati çekerek, ağaçların korunması çağrısında bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Mut ilçesinde yıllara meydan okuyan 1316 yaşındaki zeytin ağacına ilişkin Anadolu Ajansının haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:
"Mersin'in Mut ilçesinde yer alan, 1316 yıllık ulu zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanıyor. Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor. Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım."
