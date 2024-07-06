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Yaşam

Bilecik'te doğa tutkunlarını bir araya getiren Gölpark Fest çevre illerden de katılımcıları ağırlıyor

Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Gölpark Fest, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Atahan Gezer  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Bilecik'te doğa tutkunlarını bir araya getiren Gölpark Fest çevre illerden de katılımcıları ağırlıyor

Bilecik

Pelitözü Göleti'nde dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile beraberindekilerin gölete 200 sazan balığı bırakmasıyla açılışı yapılan festival, doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Birçok dalda spor yarışmaları, karavan fuarı, çocuklar için oyunlar ile yöresel ürün tanıtımlarının yapıldığı festivalin ikinci gününde flyboard gösterisi, tekne ve gondol turu ile doğa yürüyüşü programları düzenlendi.

Ayrıca gün boyu plaj voleybolu turnuvası gerçekleştirilen alanda, akşam saatlerinde açık hava sineması etkinliği, 90'lar konseri, yayın ve sazan avı düzenlenecek.

Festival alanında kurulan ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı canlı izlenebilecek.

Organizasyona İstanbul'dan ailesiyle katılan Fatih Par, festivali ilgi çekici bulduğunu, eğlence için pek çok imkanın bir arada olduğunu söyledi.

Flyboard gösterisine hayran kaldığını dile getiren Par, "Stantları geziyoruz. Karavanları da inceledik, fotoğraf çektirdik. Şimdi de yemek yiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Zonguldak'tan gelen kardeşini gezdirmek için festivalde bulunduğunu anlatan Goncagül Koca da keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Bilecik'in sosyal imkanlara sahip bir kent olduğunu belirten Koca, "Bu kapsamda düzenlenen festival de beklentilerimin üzerinde. Yeme içme olanakları ile karavan ve kamp alanları var. Bilecik'in tanıtımı da yapılıyor. Çadır kurmayı düşünüyoruz. Her şey gayet güzel." diye konuştu.

Organizasyon, yarın saat 07.00'de başlayacak turna avıyla sürecek.


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