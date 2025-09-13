Dolar
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze'ye hareket edecek.
logo
Kültür

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri devam ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri devam ediyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Şenliğin ikinci gün etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde yurdun çeşitli noktalarından gelen Yörüklerin karşılanmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları oynanan şenlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, burada yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu, adaletin, irfanın ve kardeşliğin dünyaya kök saldığı mukaddes topraklar olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın dünyaya örnek gösterilen medeniyetinin Yörük kültürünün özünden beslendiğini dile getiren Sözer, "Bizler de bugün aynı ruhla, birlik, kardeşlik ve vatan sevgisini yaşatmaya devam ediyoruz. Bu meydanlarda her daim heyecanımıza heyecan katan ve bu yıl aramızda olmayan beylerbeyimiz Niyazi Çapa'yı rahmet ve özlemle anıyorum." dedi.

"Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine her sene daha fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

Şenliklerde Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin anıldığını belirten Erdoğan, "Ertuğrul Gazi, yine bu toprakların bize vatan olmasında öncülük etmiş, büyük emek vermiş, bizim için bir önder kişi. Adeta, Alparslan'ın işte torunlarından bir tanesi. Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, uzun süredir dünyada geleneksel sporların gelişmesi için mücadele verdiğini dile getirdi.

Bu durumun merkezinin Türkiye olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığının altını çizen Erdoğan, "Biz, millet olarak hem Orta Asya'daki soydaşlarımız, kardeşlerimiz hem Anadolu'da, bu geleneksel kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmanın mücadelesini faal bir şekilde, aktif bir şekilde veriyoruz." diye konuştu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da ilçenin Türk tarihine ev sahipliği yapmış mukaddes topraklar olduğunu ifade etti.

Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefat ettiğini belirten Durgut, şöyle konuştu:

"İşte o tarihten bu yana Kayı Boyu'na mensup Karakeçili aşireti ve diğer Türkmen ve Yörük boyları, her yıl eylül ayının ikinci pazar günü Söğüt'e gelerek Ertuğrul Gazi'yi yad etmişler, şifalı pilav döküp katılımcılara ikram ederek Türk misafirperverliğinin, kadirşinaslığının önemli özelliklerini sergilemişlerdir."

Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Turan Devletleri Konfederasyonu Başkanı Faik Akyılmaz ile Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer'in de katılımcılara hitap ettiği açılış programı, Yörüklerin kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürümesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Şenlik, bugün Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası, karakucak güreşleri, cirit ve atlı okçuluk gösterileri ve Jandarma Genel Komutanlığı Bando Ekibi ve sanatçı Semicenk'in konserleriyle devam edecek.

