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Yaşam

Bilecikli köylüler ürettikleri cennet hurmasını kurutarak pazarlıyor

Bilecik merkeze bağlı Küplü, Bekdemir ve Başköy köyleri ile İnhisar ilçesinde yaklaşık 1400 dekar alanda üretilen cennet hurması kurutularak yurt içi ve dışına satılıyor.

Muhsin Arslan   | 02.11.2022
Bilecikli köylüler ürettikleri cennet hurmasını kurutarak pazarlıyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bölgede ekim ayının son haftasında başlayan ve kasım ortalarına kadar devam cennet hurması hasadı, bahçelerde yüksekliği 8-10 metreyi bulan ağaçlara merdivenle çıkan işçiler tarafından yapılıyor.

Kalitesine göre ayrı ayrı kasalara yerleştiren hurmalar, yaş olarak satış noktalarına gönderiliyor. Kurutulan hurmalar ise pekmez, reçel, marmelat yapımının yanı sıra kurabiye ve keklerde kullanılıyor, kabuğundan sirke elde ediliyor.

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, AA muhabirine, ağaçların budaması, bakımı iyi yapıldığında rekolte ve kalitenin arttığını söyledi.

Son günlerde gelen alıcılara hurmaların yüzde 90'ının satıldığını belirten Demirbaş, "Hurma buranın iklimini seviyor. Fidanın dikiminden 3 yıl sonra verim alıyorsunuz. Geçen yıla oranla yüzde 10 artış var. 1200-1500 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Demirbaş, katma değerini yükseltip üreticinin bütçesine daha fazla katkı sağlamak için çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini anlattı.

Meyvenin kilogramının yaş olarak 7-8, kurutulmuşunun 75-100 liradan alıcı bulduğunu aktaran Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Hurmadan kurutmanın yanında cips ve çikolatalı hurma da yapıyoruz. Kabuğundan bile faydalanıyoruz. Şu an yaş daha çok fakat kurutma da her sene artıyor. Köyümüzde kurutma tesisi yapacağız. Yurt dışından talep artıyor. Kurutulmuş hurma yıllardır var ama 3-4 yıldır rağbet görmeye başladı. Her evin balkonunda kurutulmuş hurma görebilirsiniz. Köyde her kadınımız hurma kurutuyor. Diğer köylerde de bu sistem yaygınlaştı. Yurt dışında yaşayan Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da ve Fransa'dan olsun devamlı talep ediyorlar. Geçen yıla göre talep fazla. Köyde yetişen hurmayı katma değerli hale getiriyoruz."

"Erkekler ağaçlardan topluyor, kadınlar da kasalama işlemini yapıyor"

Üreticilerden Gülden Duman da hayvancılığın yanında yaklaşık 100 dönüme yakın arazide cennet hurması yetiştirdiklerini ifade etti.

Hasada geçen hafta başladıklarını dile getiren Duman, "Yaklaşık 10 gün aktif bir şekilde çalışıyoruz. 15 yıldır hurma yetiştiriyoruz. Sabah erken saatte bahçeye geliyoruz ama çok soğuk oluyor, üşüyoruz. Genellikle erkekler ağaçlardan topluyor, kadınlar da kasalama işlemini yapıyor. Günlük 10-15 eleman istihdam sağlıyoruz. Genellikle Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Ankara'dan toptancılarımız alıp gidiyor." diye konuştu.

Hurma bahçesinde çalışan işçilerden Mustafa Bako ise 8-10 metreye kadar merdivenle ağaca çıktıklarını belirtti.

Ağaçlar gevrek olduğu için dengelerini iyi hesaplamaları gerektiğini kaydeden Bako, "Merdiveni dengeleyemezsen merdivenle beraber aşağı inme ihtimalin var. Senelerdir hasadı yaptığım için tecrübeliyiz. Tedbirimizi alıyoruz." ifadesini kullandı.

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