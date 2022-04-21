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Yaşam

Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı

Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde bir haftalıkken koruma altına alınan 2 eşek yavrusunun, bakımı özenle yapılıyor.

Serhat Çetinkaya   | 21.04.2022
Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı

Konya

Karapınar ilçesindeki kırsal arazide vatandaşlar yaklaşık bir haftalıkken bulunan yavrular, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Yoğun bir bakım süreciyle 3 haftada kendilerini toparlayan sıpalar, özel alana yerleştirildi.

Veterinerler biri erkek biri dişi olan yavrulara "Keten" ve "Kadife" ismini verdi. Bakıcılar ise sevimli sıpaları biberonla besleyip, tüylerini fırçalıyor.

Yavrular, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini görüyor.

"Temizlik, tımar ve bakımlarını günlük rutin olarak yapıyoruz"

Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, ihbar üzerine gittikleri bölgede buldukları iki yavruyu korumaya aldıklarını söyledi.

Besleme, tedavi ve bakımlarını üstlenerek yavruların büyümesini sağlayacaklarını vurgulayan Pirinç, "Bize geldiklerinde bir haftalıklardı ve süte de yeni başladıkları için anneye çok düşkünlerdi. Bizim iyi de bir ekibimiz var. Bu sayede hayvanlar geldiği ilk gün tam bir anne şefkati gösteremezsek de biberonla süt ikamesiyle beslemeye başladık. Hayvanların temizliğini, tımarını ve bakımlarını günlük rutin olarak yapıyoruz. Gözetim altında tutuyoruz." diye konuştu.

"Hayvanat bahçemizin yeni maskotu oldular"

Pirinç, sürekli genel sağlık kontrollerini yaptıkları yavruların artık herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar şu anda hayvanat bahçemizin neşe kaynakları oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini görüyorlar. Hatta çocukların sevmesine de izin veriyoruz. Hayvanat bahçemizin yeni maskotu oldular. Bize de alıştıkları için acıktıklarında bize doğru geliyorlar. Acıktıklarını hissettiğimiz her anda aynı annesinin yaptığı gibi aynı şefkati göstererek biberonla onları besliyoruz." ifadelerini kullandı.

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