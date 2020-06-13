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Yaşam

Besicilerin yaylalardaki koyun kırkma mesaisi başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde besiciler, sıcaklığın artmasıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkardıkları küçükbaş hayvanların bakımını, hastalıklardan korumak ve verimliliklerini artırmak için kırkarak yapıyor.

Şener Toktaş   | 13.06.2020
Besicilerin yaylalardaki koyun kırkma mesaisi başladı

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerinde, havanın ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Bitlis'te, kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor.

Besicilerin yaylalardaki koyun kırkma mesaisi başladı

Bitlis merkez ve ilçelerinde, havanın ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Bitlis'te, kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırkmanın telaşını yaşıyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırkmanın telaşını yaşıyor.

Hizan ilçesine bağlı Yenicik köyünde, hayvanlarını 2 bin 450 rakımlı Ovi Yaylası'na çıkaran besiciler, özel makas ve elektrikli makinelerle tıraş ettikleri koyunlardan elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor.

Kırkma işlemi yardımlaşmayla yapılıyor

Yaylada koyun kırkan besicilerden Faruk Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırkma işlemi yaptıklarını anlatan Ceylan, "Haziran ayının sonuna kadar koyunlarımızı kırkıyoruz. Burada yaklaşık 700 küçükbaş hayvan var. Köylülerle yardımlaşarak bu işlemi yapıyoruz. Kırktığımız yünleri de satıyoruz. Yaylamız, temiz havası ve geniş otlaklarıyla hayvancılık için elverişli. Koyunları kırktıktan sonra gerekli bakımlarını da yapıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Ali Demir ise günün ilk ışıklarıyla yaylaya gelip koyunları kırkmaya başladıklarını belirterek, "Kırktığımız yünlerle ihtiyacımızı gideriyoruz. Fazla kalanı da satıyoruz. Hayvancılık zor ancak bizim için eğlenceli geçiyor. Her gün 10 kilometre yol katediyoruz." dedi.


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