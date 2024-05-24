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Yaşam

Belediye Başkanı down sendromlu küs iki arkadaşı barıştırdı

Malatya’da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyeye bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinde küs olan iki down sendromluyu barıştırdı.

Orhan Yoldaş  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Belediye Başkanı down sendromlu küs iki arkadaşı barıştırdı

Malatya

Malatya’da Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyareti esnasında, bireysel eğitim ve spor ile hidroterapi hizmetlerinden yararlanan 21 yaşındaki Muhammed Mücahit Şimşek ile 16 yaşındaki Mehmet Ali Bulut'un küs olduğunu öğrendi.

Down sendromlu iki arkadaşla bir araya gelen Taşkın, "Biz sizi barıştıracağız, siz kardeşsiniz, burada güzel güzel çalışacaksınız. Spor yapacaksınız. O senin kardeşin ben de sizin abinizim. Hadi sarılın, siz sarılınca ben mutlu olacağım." diye konuştu.

Taşkın'ın konuşmasının ardından ikili birbirine sarılarak barıştı.

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