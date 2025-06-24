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Sağlık

Malatya'da Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası açıldı

İnönü Üniversitesi ile Roche İlaç Türkiye'nin işbirliğiyle yapılan Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası'nın açılışı yapıldı.

Orhan Yoldaş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Malatya'da Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası açıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Salonu'nda yaptığı konuşmada, Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezinin üniversite için önemli olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında klinik araştırmaları ile hastaların tedavi almasının sürdürülebilmesinde zorluk çektiklerini anlatan Akpolat, şöyle devam etti:

"Bu zor günümüzde Roche ekibi bize böyle bir bina yapma teklifinde bulunduğunda destekledik. 13 Haziran 2023'te protokol imzaladık. Bu binanın üniversitemizde yapılmasını destekleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Roche ile yaptığımız klinik araştırmaların tüm klinik araştırmalar içindeki oranına baktım. Şu an aktif olarak yürüyen 109 çalışma içerisinde Roche ile yürüyen çalışma oranımız yüzde 6, devam eden 7 proje var. Bugüne kadar yapılan projelerin ise sadece yüzde 10'unu Roche ile yapmışız. Şu ana kadar bizimle çalışan firma sıralamasında Roche üçüncü sırada. Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi olarak Türkiye ve dünyada klinik araştırmalar pastasından daha fazla pay almak istiyoruz."

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ise İnönü Üniversitesi ile daha önce de işbirliği yaptıklarını hatırlattı.

Klinik araştırmalarının devam etmesini umduklarını dile getiren Bidgoli, "Araştırma ürünlerinin korunması için prefabrik yapı inşa ettik. Hastaların kabul edilebileceği gözlem odaları, tedavi için hazırlanmış infüzyon ve kan alma odaları, sağlık personeli ve saha koordinatörleri için de özel alanlar yer alıyor. Ayrıca araştırma ürünleri ile belgelerin de güvenli şekilde saklanmasını sağlıyoruz. Prefabrik yapıyı taşınabilir şekilde inşa ettik. Roche olarak daha fazla hasta için daha fazla fayda yaratmak misyonundayız." ifadelerini kullandı.

Bidgoli, Türkiye'deki klinik araştırmalarını önemsediklerini anlatarak, "Türkiye, dünya genelinde klinik araştırma sayısı bakımından 20. sırada. İnönü Üniversitesi gibi diğer üniversitelerle işbirliği yaparak, bunu arttırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Roche İlaç Türkiye Klinik Operasyonlar Ülke Lideri Mina Nejadamin de deprem sonrasında hastaların kesintisiz tedaviye ulaşmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği yakalamanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Klinik araştırmaların gelecek nesiller açısından önemli olduğuna işaret eden Nejadamin, "Klinik araştırmalara katılan her bir gönüllü sadece kendi sağlığı ve tedavisi için değil, gelecek nesiller için de bu girişimde ve köprüde bir rol oynuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bahçesinde Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası'nın açılış kurdelesi kesildi.

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