Sağlık

Turgut Özal Tıp Merkezinde 15 yılda 2 bin hastaya kök hücre nakli yapıldı

Malatya'da 2010'da hizmete giren Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezinde 15 yılda 2 bin hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Okan Coşkun  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Turgut Özal Tıp Merkezinde 15 yılda 2 bin hastaya kök hücre nakli yapıldı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Sağlık Bakanlığından 2010 yılında ruhsat alan Turgut Özal Tıp Merkezinde hem yurt içi hem de yurt dışından hastalara hizmet veriliyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, merkezin önemli nakillere imza attığını söyledi.

Kök hücre nakli yaptıkları hastaların yüzde 80'inin Malatya dışından geldiğini belirten Erkurt, şöyle konuştu:

"Merkezimizde hizmet vermeye başladığımızdan bugüne kadar 2 bin civarı kemik iliği nakli yapıldı. Bu nakillerin yarısı zor nakiller. Ortalamaya baktığımızda yıllık 200'e yakın kemik iliği nakli yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda 1000 nakille Türkiye'de en çok nakil yapan merkeziz. Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Adıyaman, Elazığ, Mardin, Muş, Bingöl, Batman gibi illerden hastalar geliyor."

Erkurt, merkezin son teknolojiyle donatıldığına işaret ederek, "Tekli odalarda hepa filtreli ileri teknoloji kullanılıyor. Aferez ünitemiz, doku tipleme laboratuvarımız ve laboratuvarlarımızın hepsi son teknoloji. Deneyimli bir ekibe sahibiz. Sağlık turizmi bağlamında Gürcistan, Irak, Suriye'den gelen hastalar da kemik iliği nakli hizmeti görüyor." dedi.

Merkezde TÜRKÖK aracılığıyla akraba dışı donörlerden de kök hücre nakli yaptıklarını anlatan Erkurt, şunları kaydetti:

"Merkezimizde yıllık 50 tane TÜRKÖK'ten akraba dışı kök hücre nakli yapılmakta. Gönüllü olmak çok önemli. Kardeşten uyumu olmayan hastalarımızın kemik iliği nakli TÜRKÖK'ten yapılıyor. TÜRKÖK'ün yaklaşık 1 milyon civarında kayıtlı gönüllü donörü var. Bunlardan biri de benim. Benim de doku grubum uyarsa kök hücrem bir hastaya verilecek. Bir insana umut olmak çok önemli. Gönüllü verici olalım, bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir."

