Euro
10.10
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,795.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Hatay'da demirci ustaları, demir dövdükleri ocaklarda Kurban Bayramı dolayısıyla kelle ve paça ütülüyor.

Salim Taş   | 22.07.2021
Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Hatay

Kentte kurbanını kesen vatandaşlar, kurban kellesi ve paçalarının ütülmesi için demirci atölyelerinin yolunu tutuyor.

Demirci ustaları yıl boyunca demir işlemek için yaktıkları ocaklarını bu defa kor ateşte kurbanlık hayvanların kelle ve paçalarının temizliği için kullanıyor.

Bayram boyunca mesai yapan demirci ustaları, vatandaşlardan gelen kurbanların kelle ve paçaları ütülüyor.

Antakya Demirciler Odası Başkanvekili Davut Karakaş, AA muhabirine, meslek olarak zorluklar yaşadıkları bu günlerde bayramın gelmesiyle kelle ve paça ütüleyerek para kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramda kurban kelle ve paçasının ütülenmesinin gelenek olduğunu aktaran Karakaş, "İşlerimizde bugünlerde canlanma oluyor. Demirci kardeşlerim çifte bayram heyecanı yaşıyor." dedi.

"Kelle ütüleme demir dövmekten daha zor"

Usta Necdet Demirel de 31 yıldır demircilikle uğraştığını ve bunun yanında her yıl Kurban Bayramı'nda kelle ve paça ütülediğini belirtti.

Kelle ve paça ütüleme işinin çok zor olduğunu ifade eden Demirel, "Para kazanmak için bugünü bekliyoruz. Kurban Bayramı bizim için önemli çünkü gelirimizi artırıyoruz. Neredeyse yılık gelirimizi bayramda karşılıyoruz. Bayramda yaklaşık 60 kelle ütülüyoruz." diye konuştu.

Demirel, her bir kelle ve paça ütülemeden 30 lira kazandıklarını dile getirdi.

Sıcak yaz günlerinde kor ateş karşısında kelle ve paça ütüleme işinin kolay olmadığını aktaran Demirel, "Kelle ütüleme, demir dövmekten daha zor. Demir dövmek kendi işimiz, bundan zevk alıyorum. 31 yıldır bu işi yapıyorum, işimi seviyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Dilek Arman'dan 'Delta sebebiyle nisan ayındaki vaka sayılarını tekrar görebiliriz' uyarısı
Sağlık ekipleri bayramda da tüm zorlukları aşıp her noktaya aşı ulaştırmaya çalışıyor
Bakan Koca: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi kısır döngüdür
Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19 aşılamasında hedeflere ulaşamadıklarını kabul etti
Dünyanın en büyük spor şöleni başlıyor

Benzer haberler

Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de mücadeleci takım kurmayı hedefliyor

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya’da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti

Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti