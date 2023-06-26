Dolar
25.85
Euro
28.22
Altın
1,925.92
ETH/USDT
1,891.20
BTC/USDT
30,402.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bayram tatilini Ankara'da geçirenler mesire alanlarını tercih etti

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih eden Başkentliler, mesire yerlerine giderek güzel havanın tadını çıkardı.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Bayram tatilini Ankara'da geçirenler mesire alanlarını tercih etti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Başkentin en kalabalık noktalarından biri olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken çocuklar da oyun parklarında vakit geçirdi.

Vatandaşların bazıları ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken bazıları da göl manzarasını seyretti.

Mogan'da piknik yapan Güldane Barış, havanın yağmurlu olmasından dolayı uzun zamandır dışarı çıkamadıklarını, güneşli havayı görünce de tadını çıkarmak istediklerini belirtti.

Çocuklarla yapılacak en iyi aktivitelerden birinin piknik olduğunu söyleyen Barış, "Her pazar planlıyorduk ama yağmurlardan bir türlü fırsat bulamamıştık. Şimdi çocuklar hem yeşili gördü hem de uzun bir süre sonra özgürleştiler." dedi.

Deprem nedeniyle ailesiyle Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Sevil Kibar Kaya da, "4 aydır Ankara'dayız, geldik geleli ilk defa güneşi gördük. Çocuklarla gezmeye ihtiyacımız vardı, Ankara'da gezilecek yerleri bilmiyoruz ama haritadan bulup geldik. Sabah kahvaltısına geldik, mangal yakacağız, akşama kadar buradayız." diye konuştu.

Aileler akvaryumda keyifli vakit geçirdi

Keçiören ilçesindeki Deniz Dünyası akvaryumu da tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Akvaryuma gelen genç, yaşlı onlarca Ankaralı keyifli saatler geçirdi.

Çocuklar meraklı gözlerle akvaryumdaki canlıları incelerken aileler de bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayramı ailesiyle geçirmek için çocuklarıyla İstanbul'dan gelen Gamze Yılmaz, "Bayram için gelmişken kızlarımı da gezdirmek istedim ve buraya geldik. İstanbul'da akvaryuma gitmiştik ama burası çocukların daha çok ilgisini çekti. Çok beğendik, bol bol fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Yozgat'tan gelen torunlarını gezdiren Güler Şahin ise, "Ankara'da deniz yok ama böyle idare ediyoruz. 52 yaşındayım ilk defa böyle deniz canlılarını gördüm. Çocuklarla birlikte büyük keyif aldık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy: Turizmde 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var
Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
İl il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız durmadan devam edecek

Benzer haberler

Ardahan'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi yoğunlaştı

Ardahan'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi yoğunlaştı

Bayram tatilini Ankara'da geçirenler mesire alanlarını tercih etti

Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul otogarında bayram yoğunluğu devam ediyor

İstanbul otogarında bayram yoğunluğu devam ediyor
Sahil kenti Amasra'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Sahil kenti Amasra'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Suriye'de çadır kamptaki kadınlar, geleneksel bayram kurabiyeleriyle çocukları sevindiriyor

Suriye'de çadır kamptaki kadınlar, geleneksel bayram kurabiyeleriyle çocukları sevindiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet