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Yaşam

Baston ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde babasından öğrendiği bastonculuk mesleğini sürdüren Tansel Işık, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Gökhan Yılmaz   | 12.01.2022
Baston ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyor

Zonguldak

Hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek birbirinden değişik ve farklı özelliklere sahip bastonlar yapan 55 yaşındaki Işık , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Tansel Işık, AA muhabirine, 40 yılı aşkın zamandır Devrek bastonu imal ettiğini söyledi.

Kentte en eski ustalardan biri olduğunu belirten Işık, "Bu benim baba mesleğim. Yaklaşık 250 yıllık mazisi olan Devrek bastonculuğu bir dönem kaybolmaya yüz tutmuştu fakat 1970'li yılların sonundan sonra tekrar canlandı. Geçimimi bastonculukla sağlıyorum." dedi.

Işık, aldığı ödülün kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu, kültürel miras kapsamında verilen bir ödül. Bu benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Özellikle ülkenin en büyük makamı olan Cumhurbaşkanlığı tarafından bu ödülün takdim edilmesi bana büyük gurur verdi. Bu ödülü kendi adıma değil, Devrek bastoncuları adına aldım. Bölgemi temsil ettiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

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