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Yaşam

Başına 'yorgun mermi' isabet eden genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yürürken başına yorgun mermi isabet eden ve ağır yaralanan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erol Yıldız   | 06.01.2021
Başına 'yorgun mermi' isabet eden genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisi süren Konyar, yaşamını yitirdi. Konyar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Büşra Konyar (17), 31 Aralık'ta yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.K. (29) tutuklanmıştı.




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