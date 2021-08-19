Euro
9.99
Dolar
8.54
BIST 100
1,437.58
Altın
1,785.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Emine Yavuz, "Evden kaçıp köy meydanındaki camiye doğru giderken su belimi aştı. Komşuya kaçtım, merdivenlerden çıkarken arkamdan birden sular geldi. Oraya kendimi zor attım, mucize gibi kurtuldum." dedi.

Selim Bostancı   | 19.08.2021
Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Bartın

Bartın'ın Ulus ilçesinde yalnız yaşayan ve sel sırasında evinden kaçıp komşularına sığınan 56 yaşındaki Emine Yavuz, afetin etkisinden kurtulamadığını ve halen korkuyla yaşadığını anlattı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Yavuz, afetin yaşandığı saatlerde uyuduğunu, köy muhtarının aracının kornasına basarak ve vatandaşlara seslenerek onları sele karşı uyarmasıyla uyandığını söyledi.

Evin penceresinden baktığında hemen yakınındaki derenin taştığını gördüğünü aktaran Yavuz, şunları dile getirdi:

"O anda elektrikler kesikti. Telefonumun ışığıyla aşağıya indim, hiçbir şeyimi alamadan kaçtım. Evden kaçıp köy meydanındaki camiye doğru giderken su belimi aştı. Komşuya kaçtım, merdivenlerden çıkarken arkamdan birden sular geldi. Oraya kendimi zor attım, mucize gibi kurtuldum. Sığındığım evin zemin katı da sel sularıyla doldu. O evin altındaki büyükbaş hayvanlar da sele kapıldı. Ev kalabalık olduğu için orada korku düşünemedim, aklıma hiçbir şey gelmedi."

Selde büyük korku yaşadığını ve hala afetin etkisinden kurtulamadığını ifade eden Yavuz, "Daha ancak yeni yeni kendime gelebiliyorum. Evimin halini görünce daha çok psikolojim bozuldu. Hala daha içimde bir korku var. Sel evimin önünden vurmuş, Allah korumuş benim evimi. Eğer evden çıkamasaydım kafayı oynatırdım. Komşular çağırıyor ama nereye nasıl gideceksin. Ben iyi ki kaçmışım, canımı kurtarmışım." dedi.

Yavuz, sel sonrasında çamur temizleme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

Çamurla dolan evini kendi başına temizlemesinin mümkün olmadığını anlatan Yavuz, "Onlara çok dua ediyorum. Allah ekiplerimize, güç kuvvet versin. Ekipler olmasaydı bizim halimiz kötüydü. Burada jandarması, polisi, belediye ekipleri herkes evimdeki çamurları temizlemek için seferber oldu. Jandarmalar merdivenlerimdeki çamurları dışarı attı, temizlediler, zemin katı da belediye ekipleri temizliyor. Bana yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilimsel çalışmalar Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi
Hindistan’da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

Benzer haberler

Selin en çok etkilediği Babaçay köyünde vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı

Selin en çok etkilediği Babaçay köyünde vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı

Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor

Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde hasar gören 19 evin tahliyesine başlandı

Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde hasar gören 19 evin tahliyesine başlandı
Bakanı Yanık sel felaketi yaşanan Sinop'ta incelemelerde bulundu: İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz

Bakanı Yanık sel felaketi yaşanan Sinop'ta incelemelerde bulundu: İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz
Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi

Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi