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Yaşam

Bandırma ve Erdek'teki taşımalı eğitim okullarının yemekleri meslek lisesinde hazırlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında öğrenim gören öğrencilerin öğle yemekleri meslek lisesinde pişiriliyor.

Ahmet Pesen   | 26.10.2022
Bandırma ve Erdek'teki taşımalı eğitim okullarının yemekleri meslek lisesinde hazırlanıyor Fotoğraf: Ahmet Pesen/AA

Balıkesir

Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okulun yemekhanesinde iki stajyer öğretmen, iki usta öğretici ve iki öğretmen gözetiminde günlük 1500 kişilik yemek yapıyor.

Okul Müdürü Gülsevim Kaçar, gazetecilere, 1963 yılında kurulan lisenin, Bandırma'nın en eski ve en büyük okullarından biri olduğunu söyledi.

Öğrenci mevcudu 700 olan lisedeki 6 alandan Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinin şubat ayından bu yana taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yemek üretimi sunduğunu belirten Kaçar, şöyle konuştu:

"Önce Bandırma ilçemizde eğitim alan 800 öğrenci için yemek taşıdık, bu sene yeni eğitim öğretim yılından itibaren Erdek'in taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri için yemek yapmaya başladık. Şu anda 1500 kişilik yemek üretimi sağlıyoruz. Bu alanda 40 öğrencimiz çalışıyor, bölümde ise 86 öğrencimiz bulunuyor. Yaptığımız bu çalışmalar, döner sermaye hizmeti kapsamında oluyor. Bu şekilde öğrencilerimiz hem üretim yapıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor."

Taşımalı eğitim öğrencilerinin sağlıklı, kaliteli, hijyenik ortamda üretilen yemekleri sıcak şekilde tüketmelerini hedeflediklerini anlatan Kaçar, bunu başardıklarına inandıklarını dile getirdi.

Döner sermaye paylaşımını artırarak öğrencilerin harçlıklarını kazanmalarına vesile olma amacına da ulaştıklarını ifade eden Kaçar, "Üçüncü amacımız; öğrencilerimizin hem üretip hem öğrenip bilgi ve beceri sahibi olmaları. Mezun olduktan sonra sahaya atıldıklarında bu şekilde öğrenmiş oldukları bilgilerini geliştirmelerini sağlamak ve istihdam olanağını artırmak." dedi.

Kaçar, bu hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.


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