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Yaşam

Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz tedavi için Türkiye'ye getirildi

Suriyeli 18 günlük bebeğin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşti.

Cem Genco,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 24.08.2020
Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz tedavi için Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Suriye'nin İdlib kentindeki Sermin beldesinde balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası olan 18 günlük Mutaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavisi için Türkiye'ye getirildi.

Anadolu Ajansının, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Sermin beldesine sığınan ailenin balık pulu hastası çocuğu 18 günlük Mutaz'ın hikayesini duyurmasının ardından durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bebeğin ailesi ile birlikte Türkiye'ye alınarak gerekli tedavi ve yardımın yapılması için Hatay Valiliğine direktif verdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 18 günlük Mutaz'ın Türkiye'de tedavi olabilmesi için çalışma başlattı.

18 günlük Mutaz ve babası Muhanned Kahil, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alındı.

Hatay Valiliği tarafından görevlendirilen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan 18 günlük Mutaz, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla alarak tedavi için Hatay Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mutaz'ın babası Muhanned Kahil AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Türkiye'ye alınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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