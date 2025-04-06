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Yaşam

Bakü'de hastane önünde kalp krizi geçiren kişi, doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Azerbaycan'da bir hastanenin önünde kalbi duran kişi, doktorların erken müdahalesi sayesinde hayata döndü.

Ruslan Rehimov  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Bakü'de hastane önünde kalp krizi geçiren kişi, doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Bakü

Başkent Bakü'de hastanenin önünde 65 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastanede görev yapan doktorların yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapması sonucu bu kişinin kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Hastanın fenalaşarak yere yığılması ve doktorların acil müdahalede bulunarak kalp masajı yapması hastanenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Acil müdahalede bulunarak hastanın hayatını kurtaran kardiyoloji uzmanı doktor Vügar Zamanov, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Zamanov, kapalı kalp masajı yaparak hayata döndürdükleri hastayı daha sonra ameliyata alarak damarlarını açtıklarını belirterek, bu kişinin artık sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Diğer hastalıklardan farklı olarak kalp hastalıklarının bazen hastalara şans vermediğini, her durumda kalp krizi yaşanabileceğini belirten Zamanov, şunları kaydetti:

"Bu hastamız hastanenin önünde kalp krizi geçirdiği için şanslıydı. Acil müdahale hayatını kurtardı. Kalp rahatsızlıkları yıllar önce 40 yaşın üzerinde görülüyordu fakat maalesef şimdi bu hastalıklara 30 yaşın altındakilerde de sık rastlamaya başladık. Bu nedenle 30 yaşın üstündeki kişiler yılda bir kere mutlaka kardiyoloji muayenesinden geçmelidir."

Zamanov, müzisyen Volkan Konak'ın aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Kendisine rahmet diliyorum. Tüm bu olanlar, bu hastalığın bazen hastalara şans vermediğini gösteriyor. Sağlık, şansa bırakılmamalıdır. Kalp masajı sade insanların bile yapabileceği bir şey. İlk müdahale, beyni korumak için çok önemlidir. İlk müdahale ve kalp masajı hayat kurtaran en büyük etkendir." dedi.

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