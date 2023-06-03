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Yaşam

Babasının bir zamanlar satışını yaptığı dekoratif ürünlerin imalatını yapıyor

Samsun'da yaşayan üniversite öğrencisi Duygu Dörtköşe, babasının bir dönem pazarladığı dekoratif ürünleri kendi üretmeye başladı ve girişimleriyle atölye sahibi oldu.

Mehmet Kumcağız  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Babasının bir zamanlar satışını yaptığı dekoratif ürünlerin imalatını yapıyor Fotoğraf: Mehmet Kumcağız/AA

Samsun

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği birinci sınıfında öğrenim gören Duygu Dörtköşe (21), lisedeyken dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını döneminde evde oturmaktan sıkılınca babasının pazarlamasını yaptığı dekoratif ürünleri boyamaya başladı.

Babasından küçük dekorasyon ürünlerinin silikon kalıplarını almasını isteyen Dörtköşe, balkonda küçük biblolar ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Daha sonra internet üzerinden satışlar yapan Dörtköşe, ailesinin de desteğiyle atölye açtı.

Duygu Dörtköşe, AA muhabirine, hobi olarak yapmaya başladığı dekoratif obje ve heykellerin beğenilmesiyle, hobiyi mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

Evde hobi amaçlı yaptığı işler zamanla evi kirletince annesinin tepki gösterdiğini anlatan Dörtköşe, "Evimizde başladığım imalat evin çok kirlenmesine ve kimyasalların dayanılmaz kokusuna neden olmaya başlayınca annemin tepkisini aldım. Babamın desteği ile sanayide atölye kurarak imalata başladım. Burada iki kişi ile çalışıyorum. Kalıplar hazırlayıp ürün döküyoruz. Kalıplardan ürünleri çıkarıp zımparalıyor ardından da boyayarak satışa sunuyoruz." dedi.

"Zor ve zahmetli bir iş ama eser ortaya çıkınca mutlu oluyorum"

Bu konuda dünyayı da takip ettiğini belirten Dörtköşe, şöyle devam etti:

"Endüstri mühendisliği bölümünde okuyorum. Okuduğum bölüm ile yaptığım işi birleştiriyorum. Dünyanın gelişmiş ülkeleri ne şekilde dekoratif ürünleri seviyor. Neler daha çok ilgi görüyor bunların araştırmasını yapıyorum. Bu yönde silikon kalıplar hazırlayarak dökümler yapıyoruz. Ben en çok boyama kısmını seviyorum. Zor ve zahmetli bir iş ama eser ortaya çıkınca mutlu oluyorum. Sosyal medya üzerinde satışlarımız var. Tanındıkça siparişlerimiz arttı. Polyesterden biblolar, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Boyama kısmını çok seviyorum. Bulgaristan ve Filistin'e düzenli ürünler göndermeye başladık. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin ön planda olduğu tasarımlar da yapıyoruz."

Baba Salim Dörtköşe de bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, boş zamanlarında ise kızına destek olduğunu belirterek, "Kızım sürekli olarak beni teşvik ediyor. Kızım endüstri mühendisliği okuyor. İşi ile okulunda aldığı eğitimi birleştiriyor. Biz de ailesi olarak arkasında duruyoruz." diye konuştu.

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