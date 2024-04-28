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Yaşam

Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı

Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanları ve sahilde zaman geçirdi.

Veysel Altun  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Bir süredir "toz taşınımı"nın etkili olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve piknik alanlarını doldurdu.

Atakum ilçesinde sahil boyunca çoğu vatandaş yürüyüş yaparken kimisi de bisiklet yolunda bisiklet, paten ve scooter sürdü, bazı vatandaşlar ise köpekleriyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

Amazon Köyü etrafında uçurtma uçuran çocuklar da ebeveynleri ile güzel havanın tadını çıkardı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum sahilinde piknik ve yürüyüş alanları güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

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