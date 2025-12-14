Dolar
Yaşam

Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda kar etkili oldu

Samsun'un Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan, 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Samet Atasoy  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda kar etkili oldu Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Zaman zaman etkisini artıran kar, görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.

Dürtmen Dağı'nda karla kaplanan ormanlık alanlar ve zirve bölgesi, dronla görüntülendi.

