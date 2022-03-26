Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,127.00
BTC/USDT
44,426.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
logo
Yaşam

Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı

Ardahan'da kar ve soğukta yaban hayvanlarının aç kalmaması için atlı kızaklara yüklenen yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamaları Çıldır Gölü'ndeki belirli noktalara bırakıldı.

Günay Nuh   | 26.03.2022
Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı

Ardahan

Ardahan ve Kars sınırında bulunan yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü çevresinde aç kalan yaban hayvanları için atlı kızaklarla yemleme çalışması yapıldı.

Kışın "Eskimo" usulü balık avcılığı ve atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, ilkbaharda da etkili olan soğuk hava nedeniyle halen buz tabakası bulunuyor.

Yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler çalışma başlattı.

Turistlerin gezinti yaptığı atlı kızakları bu kez yaban hayvanları için kullanan ekipler, yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamalarını Çıldır Gölü ve çevresindeki belirli noktalara bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün önemli bir değer olduğunu söyledi.

Martıların gelişini haber alır almaz hemen çalışma başlattıklarını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Bölge olarak bu sezonda hedefimiz 211 ton yemleme çalışması yapmaktı ancak biz bu hedefi aştık. Şu an 230 ton yemleme çalışması yaptık. Bugün de Ardahan'daki bir çalışmamıza katıldık. Burada martılar başta olmak üzere diğer hayvanlar için de Akçakale bölgesine yaklaşık 300 kilogram farklı yemler bıraktık. Çalışmamızda yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek maması benzeri yemleri doğaya bırakıyoruz."

Gün, gönüllülerin de bölgede yemlemeye destek olduğunu belirterek, "Çıldır Gölü'nün korunması için bize düşeni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Bugün soğuk ve şiddetli rüzgara rağmen bize yardımcı olan vatandaşlar ve ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Benzer haberler

Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı

Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı

Kastamonulu çiftçi atlı kızağıyla nostalji yaşamak isteyenleri gezdiriyor

Yoğun karın etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu'da ilkbaharda kış mevsimi yaşanıyor

Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı

Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı
Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor
Doğu'daki 6 ilde 1054 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 6 ilde 1054 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor