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Yaşam

Atını donan göle alıştırmak için türkü eşliğinde antrenman yaptırdı

Ardahanlı kızakçı, turistleri rahatça gezdirebilmek için buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde, türkü eşliğinde atını buza alıştırıyor.

Günay Nuh  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Atını donan göle alıştırmak için türkü eşliğinde antrenman yaptırdı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan-Kars sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle yüzeydeki buz tabakası kıyı kesiminde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Gölün, Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisinde, atlı kızaklarla buzda antrenmanlara başlandı.

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da türkü söyleyerek atını buza alıştırmaya çalıştı.

Kılıç, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafının büyük bölümünün buzla kaplandığını söyledi.

Atına buzda 3 gündür antrenman yaptırdığını dile getiren Kılıç, "Buz kalınlığı atlı kızağı taşıyacak seviyeye geldi. Atlarımızı kaygan ve cam gibi buzun üstünde yürümesini kolaylaştırmak için antrenmanla buza alıştırıyoruz. İlk anlarda hayvanlarda tedirginlik oluşuyor. Turistlerimizin tedirgin olmamaları için atlarımızı alıştırıyoruz. İnsanlarımız rahatlıkla atlar ile fotoğraf çeksin, rahatlıkla atlı kızağa binsinler." ifadelerini kullandı.

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