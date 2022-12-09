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Yaşam

Artvin'de veteriner teknikeri kalbi duran yavru köpeği hayata döndürdü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kalbi duran köpek yavrusu, veteriner teknikerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Yusuf Okur   | 09.12.2022
Artvin'de veteriner teknikeri kalbi duran yavru köpeği hayata döndürdü

Artvin

Artvin Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneği gönüllüsü olan veteriner teknikeri Önder Kamil Düzcan, Yusufeli Barajı ve HES'in su tutmaya başlamasıyla su altında kalacak bölgelerden toplanarak güvenli bölgedeki hayvan barınağına götürülen sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilendiği sırada yeni doğmuş bir köpeğin nefes alamadığını fark etti.

Kalbi duran yavruyu aracına götüren Düzcan, burada suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yavru köpeği hayata döndürmeyi başardı.

Bir süre gözetim altında tutulan köpek yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

Düzcan'ın köpeği hayata döndürmek için çaba sarf ettiği anlar, arkadaşı Burak Mert Ateş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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