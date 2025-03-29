Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu
Ramazan Bayramı arifesinde ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda ve şehitliklerde yoğunluk oluşturdu.
Ankara
İstanbul'da şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.
Şehit yakınları ve vatandaşlar, kabirleri gezerek, dua etti.
Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaparak mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.
Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında bazı şehit yakınlarının kabir taşlarını öptüğü görüldü.
Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen bazı vatandaşlar, kabirlerin çevresine Türk bayrağı bıraktı.
Ankara
Ankara'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi.
Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, şehitler için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca şehitliklerde düzenlenen programlarda ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verildi.
Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, AA muhabirine, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere herkesin bayramını kutladı.
Şehit aileleri için bayramın buruk geçtiğini belirten Aylar, şunları kaydetti:
"Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak kahraman şehit ailelerimizi, fedakar annelerimizi, babalarımızı ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına arife günlerinde beraber oluyoruz. Mezarlara karanfiller bırakıyoruz. Şehit çocuklarımıza harçlıkları takdim ediyoruz. Oyuncaklar veriyoruz. Onlara babalarının birer kahraman olduğunu hissetmelerini sağlamaya gayret ediyoruz."
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2018'de şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, oğlundan ayrı geçireceği 11'inci bayram olduğunu söyledi.
Bayramı çok buruk geçirdiklerini aktaran Dökmeci, "Yeri çok güzel ondan mutluyuz ama bayramlarda çok üzgün oluyoruz. Her bayram değil her gün geliyorum. Buraya gelince sanki yavrumla konuşuyorum, o benim geldiğimi hissediyor, çok mutlu geliyorum. Hiç bayramların gelmesini isteyemiyorum çünkü çok üzgünüm." diye konuştu.
İzmir
İzmir'de Bornova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve şube müdürleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Şehit yakınları da burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Antalya
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve şehit aileleri Uncalı Şehitliğini ziyaret etti.
Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan Vali Şahin ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.
Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker ve çikolata bıraktı.
Öte yandan kentteki birçok mezarlıkta bayram arifesi dolayısıyla yoğunluk oluştu, vatandaşlar kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.
Adana
Adana'da da aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden aileler yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Ahmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde İslahiye'de öğretmen olarak görev yapan yeğeni Fatma Eda Mengilli'yi kaybettiklerini söyledi.
Yeğeninin cansız bedenine depremden 3 gün sonra ulaşıldığını ifade eden Aslan, "Hüzünlüyüz, Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Zor bir durum. Kız kardeşim her perşembe kızının mezarına ziyarete gelir. Biz de bayramlarda, bu taraflara geldiğimizde ziyaret ediyoruz." diye konuştu.
Adıyaman
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Yeni Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.
Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.
İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bakan Yardımcısı Aydın, AA muhabirine, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.
Arife günü dolayısıyla şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiğini ifade eden Aydın, "Bugün arife günü yarın Allah nasip ederse bayrama erişeceğiz. Biz bugün burada şehitliğimizi ziyaret ediyoruz, millet ve devletimizin selameti için hiç gözünü kırmadan şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ise sabırlar diliyorum. Bugün bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanıyor ve bizler burada özgürce yaşayabiliyorsak bütün şehitlerimizin sayesindedir." dedi.
Denizli
Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve beraberlerindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
Daha sonra huzurevi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden protokol üyeleri, burada kalanlarla bayramlaşıldı.
Programa 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı.
Elazığ
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.
Mezarlık ziyaretinden dolayı trafikte de yoğunluk oluştu.
Asri Mezarlık'ta ziyarette bulunan vatandaşlardan Ferhat Korkmaz, yakınlarının kabirleri başında dua ettiklerini belirterek, "Dedem, babam, kardeşlerim buradalar. Onlar için geldik buraya. Her bayram arifesinde geliyorum. Burada dua edip, mezar bakımı yapıyoruz." dedi.
Öte yandan, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce mezarlıklara gelen vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Gaziantep
Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.
Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.
Hatay
Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ve Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret eden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı da beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve diğer protokol üyeleriyle Antakya Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edildi.
Vali Masatlı ve beraberindekiler daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da şehit yakınları bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.
Sabah saatlerinden itibaren Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, mezarların başında dua etti.
Mezar taşlarını temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçekleri suladı.
Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine de karanfil bırakıp dua etti.
Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı da yapıldı.
Kayseri
Kayseri'de şehit anne babaları ve yakınları, Kartal Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Bazı ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.
Şehit mezarlarına karanfil de bırakıldı.
Kırşehir
Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü.
Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Malatya
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.
Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.
Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker ve çikolata bıraktı.
Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlardan Mahmut Levent, AA muhabirine, bayram dolayısıyla vefat eden yakınlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Acımız tazeliğini koruyor. Dört yakınımı kaybettim. Gidip geliyoruz ama aklımızdan çıkmıyor. Bayram ziyaretine geldik ama bize bayram yok. Bize her gün aynı, acımız ağır." diye konuştu.
Mersin
Mersin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
Niğde
Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Vali Vekili Resul Özdemir, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.
Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek dua okudu.
Osmaniye
Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Şehitliği'ne giden aileler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.
Samsun
Samsun'da Ramazan Bayramı arifesinde ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.
Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.
Ziyaretçilerden Perihan Üner, AA muhabirine, sıklıkla mezarlık ziyaretinde bulunup yakınlarıyla hasret giderdiğini söyledi.
Babasını çok sevdiğini dile getiren Üner, "Onu her zaman ziyaret etmek, gelmek istiyorum. Kanatsız melekti benim babam. İnşallah yerinde de iyidir. Kız çocuklarının ilk aşkı babasıdır." dedi.
Her arife torunu ve kızıyla mezara yakınlarını ziyarete gelen Mediha Coşkunsu ise burada dua edip kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti.
Sivas
Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.
Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, şehit ailelerinin bayramı kutlandı.
Şehit aileleri ve yakınları da mezarları temizleyerek dua etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyeleri şehitliğe giderek dua etti ve karanfil bıraktı.
Ziyarete 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve ilgililer katıldı.
Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.
Yozgat
Yozgat'ta, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikte program düzenlendi.
Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünlerimizi kendi kanlarıyla teminat altına alan aziz şehitlerimizi, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu mübarek güne bizleri kavuşturan Rabb'imize şükrediyor, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Programa, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.