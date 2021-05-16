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Yaşam

Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde uzun yıllar dövüş sporlarıyla ilgilenen antrenör baba, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcu oğlu Alparslan Yöndem'in başarısı için ter döküyor.

Cem Ali Kuş   | 16.05.2021
Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde uzun yıllar dövüş sporlarıyla ilgilenen antrenör baba, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcu oğlu Alparslan Yöndem'in başarısı için ter döküyor.

Yaklaşık 40 yıldır dövüş sanatlarıyla uğraşan antrenör ve profesyonel kung fu sporcusu Ali Rıza Yöndem (57), oğlu Alparslan'ı (24) da kendisi gibi Uzak Doğu sporlarına yönlendirdi.

Küçük yaşlarda futbolcu olmaya merak salan oğlunu ikna ederek kick boks sporcusu yapan Yöndem, başarılı olması için oğluna sıkı antrenman programı hazırladı.

Verdiği destekle oğlunun kısa sürede gelişerek Türkiye ve Balkan şampiyonlukları almasını sağlayan Yöndem, haftanın her günü salonda ter dökerek daha büyük başarılar elde edebilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Antrenör Yöndem: "Zevkli ve gurur verici bir durum"

Antrenör Ali Rıza Yöndem, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıl önce spora tekvandoyla başladığını, kung fu, wushu, kick boks, aikido ve güreş yaptığını anlattı.

Kung fu sporunu profesyonel olarak sürdürdüğünü aktaran Yöndem, "Alparslan küçükken çok hareketliydi. Onu devamlı salona getirmek istiyordum ama kaçıyordu. Daha sonra tuttum, milli takım kampına götürdüm. Orada çayımızı getiren dünya şampiyonu, çay bardağımızı alan da Avrupa şampiyonuydu. Alparslan bunu görünce etkilendi ve kararını verdi. Biz de her zaman bir baba ve sporcu olarak destek veriyoruz. Zevkli ve gurur verici bir durum." diye konuştu.

Oğlunun yaptığı işle çevresindeki arkadaşlarına ve gençlere örnek olduğunu dile getiren Yöndem, "Alparslan'ın kendi psikolojik yapısında dövüş sanatlarına uygun durumu yok. Daha çok mazlum ve efendi bir çocuktur. Hayatı boyunca hiç kimseye bağırmamıştır. Hedefimiz dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Alparslan: "Salona girerken babalık biter, hocalık başlar"

Milli kick boksçu Alparslan Yöndem, babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren sporun içinde olduğunu, salonlarda büyüdüğünü anlattı.

7 yıldır profesyonel sporcu olarak çalışmalara devam ettiğini kaydeden Yöndem, "Türkiye Kick Boks ve Türkiye Wushu Kung Fu federasyonlarında müsabakaya çıkıyorum. Bu dallarda milli sporcu olarak devam ediyorum. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda milli takıma girdik ve bazı kategorilerde şampiyonluklarım var." şeklinde konuştu.

Dövüş sporlarını sevmesinde babasının katkısı olduğunu anlatan Yöndem, şöyle devam etti:

"Salona girerken babalık biter hocalık başlar. Yeri geldiğinde bana kızar ama antrenman bittiğinde duygusal olarak babalık başlar. Aramızdaki bağ kuvvetlidir. Dövüş sporlarını küçükken sevmeyerek yapıyordum. Futbol bana daha zevkli geliyordu. '500 yumruk atılır mı?' diye sorguluyordum. O yıllarda babam üzerime çok düştü ama çocukluğun verdiği heyecanla pek umursamadık. Daha sonra babam beni Bolu Aladağ'da milli takım kampına götürdü ve oradaki çocukların benden bir farkı olmadığını gördüm."

Yöndem, daha sonra başladığı kick boksta Türkiye şampiyonlukları elde edip, milli takıma seçildiğini belirterek, "Önümüzde Konya ve Almanya'da güzel maçlar var. Ayrıca, Gölyaka'da gençlerin kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucudan uzak durması için spor salonu açtık. Elimizden geldiği kadar herkese faydalı olmak istiyoruz. Hedeflerimde Gökhan Saki gibi Hollanda'da düzenlenen Glory turnuvasında yer almak ve mücadele vermek var." değerlendirmesinde bulundu.

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