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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da yılın ilk hafta sonunda etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Süleyman Elçin   | 02.01.2022
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Birçok kent sakini ve turist, denizde yüzerek bahardan kalma sıcak havanın keyfini çıkardı.

Güneşli hava dolayısıyla parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk oluştu.

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