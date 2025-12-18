Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

KETAV Başkanı Yorulmaz, Antalya'nın en iyi turizm destinasyonları listesine girmesini değerlendirdi

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Antalya'nın uluslararası araştırma şirketi Euromonitor'un "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" sıralamasında 5'inci sırada yer almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hatice Özdemir Tosun  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
KETAV Başkanı Yorulmaz, Antalya'nın en iyi turizm destinasyonları listesine girmesini değerlendirdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Yorulmaz, AA muhabirine, dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Euromonitor'un kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" listesinin yayımlandığını ifade etti.

Buna göre Antalya'nın Los Angeles ve Dubai'yi geçerek listenin 5'inci sırasında yer aldığını dile getiren Yorulmaz, Antalya'nın bu listeye giren Türkiye'den ilk ve tek şehir olduğuna dikkati çekti.

Araştırmada turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50'den fazla göstergenin değerlendirildiğini aktaran Yorulmaz, çalışmanın dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsadığını kaydetti.

Yorulmaz, araştırmanın destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Listenin başında Orlando'nun yer aldığını belirten Yorulmaz, bunu ise New York, Mekke, Paris, Antalya, Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun ve Kyoto'nun takip ettiğini bildirdi.

Antalya'nın alternatif turizm destinasyonlarına sahip olduğunu anlatan Yorulmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antalya'nın listede 5'inci sırada yer alması sevindirici. Antalya, dünyada bilinen bir kent. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 17 milyon. Antalya, çok farklı bir çekim noktası. İçinde kültür var, sanat var, otellerin kalitesi ortada, deniz turizmi var, dalış var, tarih var, gastronomi var. Herkese hitap eden bir destinasyon. Hepsi bir araya gelince böyle bir sonuç çıkıyor."

