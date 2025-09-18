Dolar
41.32
Euro
49.04
Altın
3,670.70
ETH/USDT
4,596.00
BTC/USDT
117,257.00
BIST 100
11,274.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’te “TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı”nda konuşuyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. T-70 Genel Maksat Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Yaşam

Antalya'da aynı sınıfta 3 ikiz öğrenci eğitim görüyor

Antalya'da aynı sınıfta eğitim gören 3 ikiz çocuktan tek yumurta ikizi olan Derin ve Deniz ile Ada ve Eda'yı öğretmenlerinin yanı sıra arkadaşları da birbirlerinden ayırt etmekte zorlanıyor.

Süleyman Elcin  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Antalya'da aynı sınıfta 3 ikiz öğrenci eğitim görüyor Fotoğraf: Süleyman Elcin/AA

Antalya

Muratpaşa ilçesindeki Sultan Efe Ortaokulu 6-C sınıfında tek yumurta ikizleri Derin-Deniz Testecili, Ada-Eda Acar ile çift yumurta ikizleri Yağız-Mert İncebacak eğitim görüyor.

Okulun ilgi odağı olan ikizler, sınıflarında da aynı sıraları paylaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fiziksel benzerliklerinin yanı sıra isimleri de birbirini çağrıştıran tek yumurta ikizleri, arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor.

Öğretmenlerin de birbirinden ayırmakta zorluk çektiği ikizler, derslerindeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Okulda toplamda 11 ikiz eğitim görüyor.

Tek yumurta ikizlerinden 11 yaşındaki Derin Testecili, AA muhabirine, ikiziyle aynı sınıfta bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sınıfta hiç yalnızlık çekmediğini dile getiren Testecili, "Kardeş olmanın yanında çok iyi de arkadaşız. Tek yumurta ikizi olduğumuz için bizi çok karıştırıyorlar. Annem ve babam bile bizi karıştırıyor. Çok benziyoruz. Öğretmenimin sorusu üzerine parmak kaldırıyorum. Öğretmenim de bazen kardeşimin ismiyle bana hitap ediyor." dedi.

"Bize hep farklı isimle sesleniyorlar"

Eda Acar da hem fiziklerinin hem de isimlerinin birbirlerine benzediğini anlattı.

Okulda neredeyse herkesin kendilerini karıştırdığını belirten Acar, "Bize hep farklı isimle sesleniyorlar. Biz bu duruma alıştık. İkizimle aynı sırayı paylaşmak çok güzel bir duygu. Her yerde yanımda, beni mutlu edecek bir arkadaşım var. Sınıfta da bizimle aynı duyguları paylaşan ikizlerin olması bizi mutlu etti." diye konuştu.

Yağız İncebacak ise sınıfta en iyi arkadaşının ikizi Mert olduğunu, birlikte güzel eğitim hayatı sürdürdüklerini kaydetti.

"Sınıfımıza 'ikizler sınıfı' diyorlar"

Matematik öğretmeni Gazeli Akdemir de sınıfta 3 ikiz olduğunu öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.

Özellikle tek yumurta ikizi olanları ayırt edemediğini anlatan Akdemir, "Sınıfta 'Derin' diye sesleniyorum, 'Deniz' çıkıyor. Daha önceki meslek hayatımda bu kadar ikizin bir arada aynı sınıfta olduğunu görmemiştim. Sınıfımıza 'ikizler sınıfı' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB: (GKRY'nin İsrail'den savunma sistemi tedariki) KKTC'nin güvenlik ve huzuru için tedbirler alınmaktadır
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
"Huzur İstanbul" uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Antalya'da aynı sınıfta 3 ikiz öğrenci eğitim görüyor

Antalya'da aynı sınıfta 3 ikiz öğrenci eğitim görüyor

YÖK'ten "üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere" ilişkin açıklama

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

MEB, öğrencilerin mesleki yönelimlerini güçlendirecek envanterler uygulayacak

MEB, öğrencilerin mesleki yönelimlerini güçlendirecek envanterler uygulayacak
İzmir'de 12 yaşındaki Yusuf Selim, üçüncü kalp ameliyatıyla rahat nefese kavuştu

İzmir'de 12 yaşındaki Yusuf Selim, üçüncü kalp ameliyatıyla rahat nefese kavuştu
MEB'in yapay zeka destekli "MEBİ" platformu ortaokul öğrencilerinin kullanımına sunuldu

MEB'in yapay zeka destekli "MEBİ" platformu ortaokul öğrencilerinin kullanımına sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet