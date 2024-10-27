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Yaşam

Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavuklarını kucağında taşıdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ot ve çalılık alandaki yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmemeleri için tavuklarını tek tek kucağında güvenli bölgeye taşıdı.

Süleyman Elçin, Gülsem Adam  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavuklarını kucağında taşıdı Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bölgedeki bazı evlerin bahçelerine de sıçrayan, bir odunluğun tamamen yanmasına neden olan yangını mahalle sakinleri de kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.

Bu sırada 9 yaşındaki Amine Özkaya, evinin bahçesine kadar ulaşan yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmesinler diye tavuk ve horozlarını kucağında tek tek güvenli bölgeye taşıdı.

Amine, bu sırada kendisini görüntüleyen AA muhabirine, "Dumandan etkilenmesinler diye taşıyorum. Onlara zarar gelsin istemiyorum." dedi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Gültekin Doğan da arı kovanlarına 30 metre kadar yaklaşan alevleri kovalarla su dökerek önlediklerini anlattı.

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