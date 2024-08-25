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Yaşam

Ankara'da "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi.

Büşranur Koca  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Ankara'da "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ata Sahne'de düzenlenen etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve çok sayıda davetli katıldı.

Jeong, programda, etkinliğin bu yıl 5'inci kez düzenlendiğine dikkati çekerek, konser veren Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın Türk hayranlarıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu yılki festivale Türkiye'den 75'ten fazla ekibin katıldığını ve 15 ekibin finalde yarışmaya hak kazandığını dile getiren Jeong, finale kalan yarışmacıları tebrik etti.

Jeong, "Biz kardeş ülkemiz Türkiye'yle, Türk gençleriyle yapacağımız etkinliklerle bu ilişkilerimizi devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.

"The Kingdom"ın üyeleri de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve Türk hayranlarıyla daha önce bir çevrimiçi konser etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Türkiye'nin başka şehirlerine de mutlaka gelmek istediklerini kaydetti.

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