Ankara'da "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi.
Ankara
Ata Sahne'de düzenlenen etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve çok sayıda davetli katıldı.
Jeong, programda, etkinliğin bu yıl 5'inci kez düzenlendiğine dikkati çekerek, konser veren Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın Türk hayranlarıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bu yılki festivale Türkiye'den 75'ten fazla ekibin katıldığını ve 15 ekibin finalde yarışmaya hak kazandığını dile getiren Jeong, finale kalan yarışmacıları tebrik etti.
Jeong, "Biz kardeş ülkemiz Türkiye'yle, Türk gençleriyle yapacağımız etkinliklerle bu ilişkilerimizi devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.
"The Kingdom"ın üyeleri de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve Türk hayranlarıyla daha önce bir çevrimiçi konser etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Türkiye'nin başka şehirlerine de mutlaka gelmek istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.