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Yaşam

Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor

Kars'ta yumurtadan çıkan angut (angıt) yavruları Kars Barajı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor Fotoğraf: Ömer Tarsuslu - AA

Kars

Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan baraj, angut yavrularını da misafir ediyor.

Baraj sularında yaşam süren angutlar, bölgeye güzellik katıyor. Sazlık alanda yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle suda yiyecek arayışına başladı.

Yiyecek arayışına çıkan angıt ailesi ile yavrulara saldırmaya çalışan başka bir angıtın kavgası da fotoğraflara yansıdı.

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