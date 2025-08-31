Dolar
logo
Yaşam

Amasya'da 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Amasya'da Yeşilırmak'ta 78 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Umut Yeşilyurt  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Amasya'da 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Ziyaret Beldesi mevkisinde ırmakta avlanan balıkçı Aslan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla yakaladıkları balığı, kent merkezindeki balıkçı dükkanında sergilemeye başladı.

Eftelioğlu, AA muhabirine, balığı yakalayabilmek için yaklaşık 2 saat uğraştıklarını, zorda olsa karaya çıkardıklarını belirterek, "Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. Balık, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında. Parçalara ayırdıktan sonra vatandaşlarımıza servis edeceğiz." dedi.

İş yerine gelen bazı vatandaşlar da balığın yanında fotoğraf çektirdi.

