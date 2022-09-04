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Yaşam

'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor

Bayburt'ta Zekeriya Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği 46 yaşındaki BMC Morris marka kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor.

Beşir Kelleci   | 04.09.2022
'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor

Bayburt

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mevlütoğulları, 1960'lı yıllarda BMC Morris marka kamyonla nakliyecilik yapan babasının yanında 10 yıl muavin olarak çalıştı.

Baba mesleğini sürdüren Mevlütoğulları, farklı marka kamyonlarla uzun yıllar birçok ülke ve kenti dolaştı.

Mesleğe başladığı ilk kamyonu unutamayan Mevlütoğulları, 1988'de babasıyla aynı marka bir kamyon almaya karar verdi.

Mevlütoğulları, aracı Bayburt'ta bulmasına rağmen sahibini satmaya bir türlü ikna edemedi.

Zekeriya Mevlütoğulları'nın aradan geçen 22 yıla rağmen unutamadığı kamyon, sahibinin vefatının ardından 2010'da çocukları tarafından satışa çıkartıldı.

Mevlütoğulları, yıllar sonra da olsa 9 bin 232 kilometrede, tüm parçaları orijinal BMC Morris marka kamyonu satın aldı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden iş yerinin yanındaki alanda tutuyor.

"Aracı görmek isteyenlere kapım her zaman açık"

Nakliyecilik yaparak 9 çocuk büyüten 65 yaşındaki Mevlütoğulları, AA muhabirine, muavinlik ve nakliyecilik işleriyle uğraştığı için çocuk yaşlardan beri kamyonlara merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca muavinlik yaptıktan sonra 1976 yılında ehliyet aldığını anlatan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. Askerden geldikten sonra şoför olarak yurt içi ve yurt dışına çalışmaya başladım. O günden beri BMC marka Morres model kamyona çok meraklıydım." dedi.

Mevlütoğulları, o dönem kamyonları genellikle Avrupa'dan gelen gurbetçilerin aldığını ve garajlarında beklettiğini ifade ederek, "1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım." diye konuştu.

Bu marka ve model kamyonların, meraklılarının ilgisini çektiğini dile getiren Mevlütoğulları, aracını kesinlikle satmak istemediğini, görmek isteyenlere ise her zaman kapısının açık olduğunu vurguladı.

Üzerini her zaman branda ile kapattığı kırmızı renkteki kamyonun tüm parçalarının orijinalliğini koruduğunun altını çizen Mevlütoğulları, şunları kaydetti:

"Aracıma değerinde para veren çok oldu ama ben değer biçmiyorum. BMC meraklısı olduğum için satmayı hiç düşünmedim, satmayacağım. Araç 1976 model yaklaşık 10 bin kilometrede. 12 yıl önce garajdan aldık, getirdik. Olduğu gibi duruyor. Hiç binmedik aracımıza. Her zaman bakımlarını yapıyorum. Eğer bu araç bu şekilde dışarıda dursaydı, bu vaziyette olmazdı. Şu anda plaka yeri bile yok. Tüm parçaları orijinal."

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