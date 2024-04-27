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Yaşam

Aktaş Şelalesi, Düzce'nin ekoturizm rotası oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi, kentin ekoturizm noktası olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Emir Kaan Dursun  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Aktaş Şelalesi, Düzce'nin ekoturizm rotası oldu Fotoğraf: Emir Kaan Dursun/AA

Düzce

Valilik ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi kapsamında, ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan şelale çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

Projenin tamamlanmasıyla Düzce'nin ilk, Türkiye'nin ise 64. ekoturizm alanı olan şelale bölgesine, Turizm Haftası dolayısıyla tanıtım gezisi düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün de katıldığı gezi, Akçakoca Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlara gözleme ve çay ikram edilirken, katılımcılar tulum eşliğinde horon oynayarak doğanın keyfini çıkardı. Katılımcılar daha sonra Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru'nu gezdi.

"Aktaş Şelalesi ciddi bir cazibe merkezi olacak"

Vali Aslan, gezinin ardından gazetecilere, Aktaş Şelalesi'nin, ciddi bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Aslan, "Şelalenin vadi bazındaki toplam parkur uzunluğu 985 metrelik bir güzergah. Tüm hemşehrilerimizi, Düzce dışında yaşayan misafirlerimizi bekliyoruz. Onları ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Etkinliğe, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

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