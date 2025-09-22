Dolar
41.38
Euro
48.74
Altın
3,715.24
ETH/USDT
4,177.50
BTC/USDT
112,480.00
BIST 100
11,480.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Yaşam

Düzce'de her gün pencerede çöp kamyonunu bekleyen küçük kıza oyuncaklı jest

Düzce Belediyesi temizlik personeli, her gün evinin penceresinde çöp kamyonunu bekleyen 2 yaşındaki kıza oyuncak hediye etti.

Göksel Cüneyt İğde  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Düzce'de her gün pencerede çöp kamyonunu bekleyen küçük kıza oyuncaklı jest

Düzce

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Darıcı Mahallesi’nde her gün heyecanla evinin penceresinde çöp kamyonunun gelmesini bekleyen 2 yaşındaki Melisa'nın ilgisine kayıtsız kalmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çöp kamyonunu her gün olduğu gibi büyük bir sevinçle bekleyen Melisa'ya, evin önüne gelen temizlik görevlileri tarafından oyuncak hediye edildi.

Küçük kız aldığı hediyeyle mutlu olurken, aile de belediye ekiplerine bu anlamlı jest için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar
İstanbul'da mıknatısla açılan özel düzenekte uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü yakalandı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Benzer haberler

Düzce'de her gün pencerede çöp kamyonunu bekleyen küçük kıza oyuncaklı jest

Düzce'de her gün pencerede çöp kamyonunu bekleyen küçük kıza oyuncaklı jest

Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi

"Kissamu" projesi uluslararası literatüre girdi, yeni dönemde liselere taşınıyor

Öğrencilerine örnek olmak için sigarayı bıraktı, bağımlılıkla mücadelesini Yeşilay'da sürdürüyor

Öğrencilerine örnek olmak için sigarayı bıraktı, bağımlılıkla mücadelesini Yeşilay'da sürdürüyor
Düzce'de sepetçilik mesleği, kooperatifte yetişen kadın ustaların eliyle yaşatılacak

Düzce'de sepetçilik mesleği, kooperatifte yetişen kadın ustaların eliyle yaşatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de okul açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de okul açılışına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet