Düzce'de her gün pencerede çöp kamyonunu bekleyen küçük kıza oyuncaklı jest
Düzce Belediyesi temizlik personeli, her gün evinin penceresinde çöp kamyonunu bekleyen 2 yaşındaki kıza oyuncak hediye etti.
Düzce
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Darıcı Mahallesi’nde her gün heyecanla evinin penceresinde çöp kamyonunun gelmesini bekleyen 2 yaşındaki Melisa'nın ilgisine kayıtsız kalmadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çöp kamyonunu her gün olduğu gibi büyük bir sevinçle bekleyen Melisa'ya, evin önüne gelen temizlik görevlileri tarafından oyuncak hediye edildi.
Küçük kız aldığı hediyeyle mutlu olurken, aile de belediye ekiplerine bu anlamlı jest için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.