Ağrı'da tarlalar çiçeklerle rengarenk oldu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki tarlalar, sarı, mor, pembe ve kırmızı çiçeklere büründü.
Ağrı
İlçede mayıs ayının yağışlı geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.
İlçedeki tarlalarda, sarı, mor, pembe, kırmızı çiçekler açtı.
Ağrı-İran kara yolu yolunda seyahat edenler güzel manzarayı görünce araçlarını güvenli bir alana park edip fotoğraf çektirdi.
Ayrı renklerdeki çiçeklerin bir arada yoğunlaştığı tarlalar, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.