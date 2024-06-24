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Yaşam

Ağrı'da tarlalar çiçeklerle rengarenk oldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki tarlalar, sarı, mor, pembe ve kırmızı çiçeklere büründü.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Ağrı'da tarlalar çiçeklerle rengarenk oldu

Ağrı

İlçede mayıs ayının yağışlı geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

İlçedeki tarlalarda, sarı, mor, pembe, kırmızı çiçekler açtı.

Ağrı-İran kara yolu yolunda seyahat edenler güzel manzarayı görünce araçlarını güvenli bir alana park edip fotoğraf çektirdi.

Ayrı renklerdeki çiçeklerin bir arada yoğunlaştığı tarlalar, dronla görüntülendi.

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