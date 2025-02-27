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Yaşam

Adana'da üretim fazlası kumaşlardan yapılan elbiselerle defile düzenlendi

Adana'da üretim fazlası kumaşlarla tasarlanan giyim ve aksesuarlar defilede tanıtıldı.

Bekir Ömer Fansa  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Adana'da üretim fazlası kumaşlardan yapılan elbiselerle defile düzenlendi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin doğaya dikkati çekmek ve atık kumaşları değerlendirmek için "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında yaptıkları 22 elbise ile maske, şapka ve taç gibi aksesuarlar için Adana Müze Kompleksinde "Doğanın Uyanışı" adlı defile yapıldı.

4 aylık bir çalışma sonucu oluşturulan elbise ile maske, şapka ve taç gibi aksesuarlar defilede modeller tarafından tanıtıldı. Defilenin sonunda çevresel mesajlar içeren afişler bir elbiseye iliştirilerek izleyicilere sunuldu.

Defile yürütücüsü aynı zamanda ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ceranoğlu Terece, AA muhabirine, 14 öğrencinin hazırladıkları eserlerin sergilendiğini söyledi.

Terece, "Defilede, tamamen doğayı esas aldık. Bizim dünyayı nasıl yok ettiğimizi onu nasıl var edebileceğimizle ilgili bir konu seçtik. Konuyla ilgili öğrencilerimiz yetenekleri dahilinde teknik ve sanatsal bilgi ve becerilerini kullanarak izleyicilere keyifle giysi tasarımları sundular." dedi.



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