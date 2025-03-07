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Yaşam

ABD'deki kelebek popülasyonunun 2000-2020 arası yüzde 22 azaldığı belirlendi

ABD'li bilim insanları, ülke genelindeki kelebek popülasyonunun 2000-2020 yılları arasında yüzde 22 düştüğünü ortaya koydu.

Sercan İrkin  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD'deki kelebek popülasyonunun 2000-2020 arası yüzde 22 azaldığı belirlendi

İstanbul

Science Daily'nin haberine göre, çalışma kapsamında kelebekler üzerine yapılan 76 bin araştırmadan elde edilen 12,6 milyon veri analiz edildi.

Bilim insanları, 342 kelebek türünün nüfus değişimini incelemek için istatistiksel modeller kullanarak kelebeklerin yıllar içindeki azalma oranlarını ve en çok etkilenen türlerini belirledi.

Çalışma sonucunda ABD genelindeki kelebek popülasyonunun 2000'den 2020'ye kadar yüzde 22 azaldığı tespit edildi.

ABD'de görülen 107 farklı türdeki kelebek popülasyonunun ise yüzde 50'den fazla azaldığına dikkat çekilen çalışmada, bazı türlerin ise yüzde 98 oranında yok olduğu belirtildi.

Bilim insanları, kelebek popülasyonundaki bu düşüşün nedeninin yaşam alanı kaybı, tarım ilaçları ve iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Kelebeklerin ekosistem için hayati rol oynadığını vurgulayan bilim insanları, kelebeklerin hızlı üreme yeteneği olduğu için uygun koruma önlemleriyle popülasyonlarının yeniden canlanabileceğini kaydetti.

Araştırma bulguları "Science" dergisinde yayımlandı.

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